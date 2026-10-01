Часть техники "Мираторга" уничтожена при ударе дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, подвергся массированной атаке украинских беспилотников в Брянской области, часть техники уничтожена, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"Массированной атаке беспилотников подвергся АПХ "Мираторг". Уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Макс в четверг.

Всего, по его данным, над регионом за сутки было уничтожено 139 БПЛА самолётного типа.

"Мираторг" основан в 1995 году. В его состав входят свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою и переработке продукции, выпуску полуфабрикатов и готовой продукции, растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях