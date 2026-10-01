В Брянской области атаки БПЛА повредили и уничтожили технику "Мираторга"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Брянской области от атак БПЛА пострадала техника агрохолдинга "Мираторг", сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"Уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет", - написал он.

Всего, по его данным, над регионом за сутки было уничтожено 139 БПЛА самолетного типа.

"Мираторг" основан в 1995 году. В его состав входят свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою и переработке продукции, выпуску полуфабрикатов и готовой продукции, растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.