Минобороны РФ сообщило об уничтожении за неделю более 5 тыс. дронов ВСУ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Средства ПВО в течение недели сбили четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 5031 БПЛА ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 37 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 5031 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.