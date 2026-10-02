Лукашенко назвал себя приверженцем интеграционных процессов на постсоветском пространстве

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций - участников заседания Евразийского межправительственного совета заявил о приверженности интеграции на постсоветским пространстве. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Мы привержены интеграции, - сказал Лукашенко. - Мы всегда следовали в одном направлении, не меняли свою политику - мы привержены интеграции, прежде всего постсоветского пространства".

Лукашенко добавил, что за период руководства Белоруссией убедился в наличии жесткой конкуренции в мире, где каждый стремится защитить свои рынки.