Новак назвал условия для запуска нового инвестиционного цикла

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Запуск нового инвестиционного цикла требует снятия накопленных ограничений, в том числе расчистки накопленных долгов и убытков, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, где он представил основные параметры прогноза на 2027-2029 годы.

"Запуск нового цикла требует снятия накопленных ограничений. Ресурс ограничен - и у бизнеса, и у государства, поэтому ставка не на новые деньги, а на эффективность имеющихся. Приоритеты: первое - расчистить накопленные долги и убытки", - отметил Новак.

"Второе - расставить четкие приоритеты в господдержке инвестиций. Сквозным фильтром должна стать таксономия. Ее использование позволит сфокусировать ключевые инструменты поддержки на приоритетных направлениях - технологии, обеспечение внутреннего спроса, структурные изменения, снижение импортозависимости", - сказал вице-премьер.

Третьим приоритетом, по его словам, является развитие институциональных условий ведения бизнеса и сокращение инвестиционно-строительного цикла.

"Четвертое - эффективно использовать свободные мощности и инфраструктуру, в том числе в энергетике и транспорте", - сказал он.