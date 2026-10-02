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Суд в Москве заочно приговорил блогера Лизу Миллер к 4 годам колонии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) приговорена в Москве к четырем годам лишения свободы заочно за легализацию 76 млн рублей от неуплаты налогов, сообщили в прокуратуре Москвы в пятницу.

"Батюта заочно приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доход государства конфискован эквивалент имущества на сумму более 76 млн рублей, отметили в прокуратуре.

Там добавили, что суд также на 2 года лишил ее права заниматься размещением информации, администрированием сайтов и каналов.

По данным надзорного ведомства, с декабря 2020 года по апрель 2024 года Батюта легализовала более 76 млн рублей, полученных в результате неуплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Так, она оплатила часть стоимости (более 3,7 млн рублей) автомобиля "Роллс-Ройс", частично оплатила стоимость квартиры в Абу-Даби ОАЭ на сумму свыше 44,3 млн рублей, а более 28,3 млн рублей перечислила на личный банковский счет в качестве дивидендов от подконтрольного юридического лица.

С учетом позиции гособвинителя 36-летняя блогер признана виновной по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сказали в прокуратуре.

По ее данным, уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске. В отношении Батюты заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.

По сведениям СМИ, с 2013 года Батюта ведёт блог, публикуя советы по похудению, тренировкам, материнству и лайфстайлу. Число ее подписчиков доходило до 6 млн.

Лиза Миллер Елизавета Батюта
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