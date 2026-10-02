Семь тысяч жителей Дербента остались без газа после наезда машины на газопровод

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Наезд автомобиля на газопровод стал причиной отключения газоснабжения в части города Дербента (Дагестан), без газа остались 7 тыс. абонентов, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике в пятницу.

"2 октября от дежурного ЕДДС города Дербент поступила информация, что произошло аварийное отключение газоснабжения. По ул. Гагарина автомобиль повредил газопровод среднего давления диаметром 273 мм. Под отключение попали 7 000 абонентов", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба мэрии Дербента сообщает, что подача газа прекращена на четырех улицах города, а также в микрорайонах "Аваин", "Карьер" и "Аэропорт".

В аварийно-восстановительных работах задействована бригада газовиков в составе шести человек и двух единиц техники.

Ориентировочное время восстановления газоснабжения – к 18:00 пятницы.