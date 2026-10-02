Семь тысяч жителей Дербента остались без газа из-за наезда машины на газопровод

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Наезд автомобиля на газопровод стал причиной отключения газоснабжения в части дагестанского Дербента, без газа остались 7 тысяч человек, сообщает главное управление МЧС РФ по республике в пятницу.

"2 октября от дежурного ЕДДС города Дербент поступила информация, что произошло аварийное отключение газоснабжения. По ул. Гагарина автомобиль повредил газопровод среднего давления диаметром 273 мм. Под отключение попали 7 000 абонентов", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба мэрии Дербента уточняет, что подача газа прекращена на четырех улицах города, а также в микрорайонах "Аваин", "Карьер" и "Аэропорт".

В аварийно-восстановительных работах задействована бригада газовиков из шести человек и две единицы техники.

Ориентировочное время восстановления газоснабжения - к 18:00 пятницы по московскому времени.