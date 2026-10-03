Командование МКС в воскресенье перейдет космонавту "Роскосмоса" Петру Дуброву

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский астронавт Джессика Меир в воскресенье в ходе официальной церемонии на борту Международной космической станции (МКС) передаст командование орбитальной лабораторией российскому космонавту Петру Дуброву, сообщает NASA.

Меир вместе с участниками миссии Crew-12 - космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым, астронавтом NASA Джеком Хэтэуэй и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) француженкой Софи Адено, которые находятся на МКС уже 7,5 месяцев, должны будут 5 октября в случае благоприятных погодных условий для приводнения у побережья Южной Калифорнии покинуть станцию на корабле Crew Dragon.

В пятницу на МКС прибыла сменная миссия Crew-13, в состав которой входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.

В настоящее на борту орбитальной лаборатории находится в общей сложности 11 человек. Помимо участников миссий Crew-12 и Crew-13 там работают члены экипажа корабля "Союз МС-29" - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.