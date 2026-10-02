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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль SpaceX Dragon приближается к МКС
Фото: NASA

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon, запущенный накануне, в пятницу по московскому времени пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Автоматическая пристыковка корабля Crew Dragon к модулю Harmony американского сегмента станции проведена в четверг в 19:05 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:05 по Москве).

В состав миссии Crew-13 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено. Российский космонавт участвует в миссии в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

Примерно через 1 час 45 минут после стыковки члены экипажа корабля перейдут на борт орбитальной лаборатории.

В настоящее время на орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Crew Dragon NASA МКС Роскосмос
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