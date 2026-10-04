В Курской области за сутки ликвидировали 216 БПЛА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 216 беспилотниках, ликвидированных за минувшие сутки над регионом.

"Всего в период с 9:00 3 октября до 9:00 4 октября сбито 216 вражеских беспилотников различного типа. 78 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в поселке Глушково повреждены фасад и остекление домовладения, в селе Белица Беловского района - ангар и три комбайна.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.