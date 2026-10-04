Поиск

Мишустин заявил, что РФ наращивает компетенции в области ИИ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников электронной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их профессионализму Россия последовательно наращивает собственные компетенции, в частности, в области искусственного интеллекта.

"Этот праздник объединяет ученых, инженеров и специалистов одного из стратегических направлений отечественной экономики, всех, кто своим трудом обеспечивает технологический и индустриальный суверенитет России", - говорится в поздравлении Мишустина, размещенном в воскресенье в канале правительства в Мах.

"Благодаря вашему профессионализму и ответственному подходу к решению поставленных президентом задач наша страна последовательно наращивает собственные компетенции, в том числе в области искусственного интеллекта, анализа больших данных и в других критически значимых областях", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что правительство РФ продолжает оказывать поддержку сектору микроэлектроники, расширять меры стимулирования, укреплять кооперацию науки и предприятий, цифровую и производственную инфраструктуру. "Особое внимание уделяется созданию условий для разработки и внедрения инноваций, их масштабирования, организации серийного выпуска компонентной базы", - добавил Мишустин.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возгорание на территории предприятия на Кубани произошло от падения обломков БПЛА

Песков назвал отражение внешней агрессии замыслом учений ВС РФ под Челябинском

 Песков назвал отражение внешней агрессии замыслом учений ВС РФ под Челябинском

В Кремле сообщили о начале подготовки традиционной "Прямой линии" президента РФ

Белый дом создал рабочую группу для изучения рисков и возможностей ИИ

Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе

 Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе

Сбиты шесть БПЛА, летевших на Москву

Взрыв произошел на нефтяном танкере в Ормузском проливе

 Взрыв произошел на нефтяном танкере в Ормузском проливе

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12069 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3830 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов