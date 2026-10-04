Мишустин заявил, что РФ наращивает компетенции в области ИИ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников электронной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их профессионализму Россия последовательно наращивает собственные компетенции, в частности, в области искусственного интеллекта.

"Этот праздник объединяет ученых, инженеров и специалистов одного из стратегических направлений отечественной экономики, всех, кто своим трудом обеспечивает технологический и индустриальный суверенитет России", - говорится в поздравлении Мишустина, размещенном в воскресенье в канале правительства в Мах.

"Благодаря вашему профессионализму и ответственному подходу к решению поставленных президентом задач наша страна последовательно наращивает собственные компетенции, в том числе в области искусственного интеллекта, анализа больших данных и в других критически значимых областях", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что правительство РФ продолжает оказывать поддержку сектору микроэлектроники, расширять меры стимулирования, укреплять кооперацию науки и предприятий, цифровую и производственную инфраструктуру. "Особое внимание уделяется созданию условий для разработки и внедрения инноваций, их масштабирования, организации серийного выпуска компонентной базы", - добавил Мишустин.