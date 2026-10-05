Путин призвал не допустить ухудшения качества подготовки учащихся из-за ИИ

Президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Внедрение искусственного интеллекта в образование не должно приводить к снижению качества подготовки учащихся, а его использование для механического получения правильных ответов без самостоятельного мышления может иметь опасные последствия, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов он заявил о необходимости сделать так, "чтобы искусственный интеллект в ходе образовательного процесса не создавал условий, при которых качество подготовки будет не улучшаться, а ухудшаться".

Путин также заявил, что "процесс обучения нельзя сводить к нажатию известных кнопочек".

"Если использование искусственного интеллекта сводится только к тому, чтобы учащийся нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа и сам не включал голову... то это ведет к такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату", - сказал глава государства.

По его словам, необходимо стимулировать интерес учеников к получению знаний, саморазвитию и самостоятельной работе над учебными задачами.

Он также назвал хорошей идею создания отдельной нейросети для сферы образования, которая помогала бы учителю и ученику.