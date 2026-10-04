База вторсырья загорелась в Пензенской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют пожар базе вторсырья в районе села Богословка в Пензенской области, сообщила в воскресенье прес-служба регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня около 10:00. Горит территория базы вторичного сырья внутри складского помещения и на открытой территории. Предварительная площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

На тушение пожара привлечены семь пожарных расчетов, вспомогательная техника и более 30 человек личного состава.