Пожар на базе вторсырья локализован в Пензенской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на базе вторсырья в районе села Богословка в Пензенской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 13:42 возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекаются 84 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 47 человек и 13 единиц техники.

Сообщение о возгорании на территория базы вторичного сырья в селе Богословка Пезенского района поступило в воскресенье в 09:50.