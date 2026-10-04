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РФ в случае рисков использует весь доступный арсенал для защиты Калининградской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия намерена в случае рисков использовать весь арсенал имеющегося вооружения для защиты Калининградской области, это не угрозы, как это транслируют на Западе, заявили в Кремле.

"Говорили о том, что это регион России, и в случае какой-то угрозы, а мы слышали много заявлений "горячих голов" из Польши, из других стран, Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это совсем не угроза", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он отметил, что реакция на такое заявление России "напоминает очень сильно, наверное, ситуацию с Мюнхенской речью Путина". "Ее же тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол", - сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что в России никто не говорил об использовании ядерного оружия, как это транслируют на Западе.

Дмитрий Песков Калининград
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