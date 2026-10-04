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В Москве услышали заявление Киева о планах усилить удары по российским НПЗ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Москва услышала заявление Владимира Зеленского о планах усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает министерство обороны РФ.

"В Минобороны России услышали заявление В. Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в воскресенье.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны России
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