В Москве услышали заявление Киева о планах усилить удары по российским НПЗ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Москва услышала заявление Владимира Зеленского о планах усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает министерство обороны РФ.

"В Минобороны России услышали заявление В. Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в воскресенье.