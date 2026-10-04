В Кремле заявили о готовности бороться даже за одну сотую процента территории ДНР

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия готова бороться даже за одну сотую процента территории Донецкой Народной Республики (ДНР), это - Российская Федерация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать", - заявил Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он напомнил, что для России, как об этом заявлял президент РФ Владимир Путин, разрешения конфликта предпочтительнее достигнуть мирными средствами. "Но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать наотмашь. И те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина", - сказал Песков.