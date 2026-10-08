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Песков напомнил, что Россия добивается комплексного урегулирования на Украине

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Москва выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Hindustan Times 7 октября сообщило, что Индия предложила России и Украине план перемирия из трех пунктов, направленный на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. Пескова спросили, насколько жизнеспособны мирные инициативы Индии и ведется ли сейчас их проработка.

"Они все на столе, но тоже мы неоднократно говорили на самых различных уровнях, что мы не за фрагментарное решение, мы за комплексное решение, которое позволит выйти на устойчивое урегулирование на многие-многие годы, на десятилетия", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, возможно ли дипломатическое урегулирование на Украине с учетом мирных инициатив, предложенных Индией, Песков сказал: "Нет, вряд ли. Пока вряд ли, хотя мы приветствуем, естественно, усилия наших индийских друзей. Они касаются только определенного сектора урегулирования".

Он добавил, что госсекретарь США Марко Рубио прав в том, что никаких перспектив дипломатического урегулирования на Украине пока нет.

Да, мы согласны с ним", - сказал Песков, комментируя это заявление.

Песков также заявил, что искусство дипломатов заключается в том, чтобы найти лазейку, которая позволит выйти на мирный трек.

"Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирный трек", - сообщил Песков.

"Заявление Зеленского как раз говорит о том, что никаких предпосылок пока не просматривается", - подчеркнул Песков.

Ранее Песков назвал предложение Индии по урегулированию на Украине сегментарным планом и выразил признательность Нью-Дели за готовность содействовать в этом вопросе.

Индия Дмитрий Песков Черное море Украина Марко Рубио США
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