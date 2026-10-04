Один человек погиб, трое ранены в ЛНР из-за ударов ВСУ за сутки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали гражданские автомобили в Луганской Народной Республике, в результате ударов погиб мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"На автодороге Антрацит - Должанский вражеский БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. От полученных травм погиб 26-летний водитель. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. В этой же машине была 25-летняя девушка, она госпитализирована", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

Также, по его данным, в результате атаки ВСУ по автомобилю скорой помощи в Перевальском муниципальном округе ранение получил водитель машины.

"В Троицком муниципальном округе ВФУ ударили по припаркованному около дома грузовому автомобилю, ранен 53-летний мужчина", - добавил глава ЛНР.

Пасечник добавил, что всего за сутки под огонь ВСУ попали девять муниципалитетов республики. "Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 150 воздушных целей", - написал он.