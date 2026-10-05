В ЛНР в результате атак за сутки погибли трое

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате ударов по автомобилям погибли три человека и еще двое были ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Один удар был нанесен по легковому автомобилю в районе поселка городского типа Чернухино Перевальского муниципального округа. "От полученных травм погибла 16-летняя девочка. Еще двое юношей - 19 и 17 лет - пострадали. Они оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Пасечник.

В Новоайдарском муниципальном округе БПЛА атаковал микроавтобус, в результате чего погиб мужчина. Еще один удар в Станично-Луганском муниципальном округе был нанесен по грузовому автомобилю, погиб водитель.

Всего в течение суток были атакованы транспортные средства, жилые дома, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Лисичанске, Кировске, Первомайске, а также в Лутугинском, Славяносербском, Беловодском муниципальных округах. ПВО и мобильные огневые группы сбили около трех десятков воздушных целей.