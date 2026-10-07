Жителей Славяно-Краматорской агломерации призвали эвакуироваться в Донецк

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Жителей Славяно-Краматорской агломерации призвали покинуть зону боевых действий, такое заявление сделал штаб обороны Донецкой Народной Республики.

"Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже", - предупредил штаб.

Для тех жителей этого района, чье жилье пострадало в результате боевых действий, запустили специальную программу компенсации.

"Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья - пишите в чат-бот. Следуйте инструкциям и покиньте район боевых действий. По прибытию в Донецк специалисты решат вопрос с вашей недвижимостью", - сообщил штаб.