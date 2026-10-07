Поиск

Жителей Славяно-Краматорской агломерации призвали эвакуироваться в Донецк

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Жителей Славяно-Краматорской агломерации призвали покинуть зону боевых действий, такое заявление сделал штаб обороны Донецкой Народной Республики.

"Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже", - предупредил штаб.

Для тех жителей этого района, чье жилье пострадало в результате боевых действий, запустили специальную программу компенсации.

"Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья - пишите в чат-бот. Следуйте инструкциям и покиньте район боевых действий. По прибытию в Донецк специалисты решат вопрос с вашей недвижимостью", - сообщил штаб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2026 года Военная операция на Украине
Славянск Краматорск Донецк ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

Что произошло за день: среда, 7 октября

Херсонский губернатор предложил международным организациям оценить ситуацию в Алешках

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

 В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

Обвиненный в подготовке массового убийства в Подмосковье осужден на 19 лет

На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

 На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Росздравнадзор отрицает дефицит препарата "Атаракс"

Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

 Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

"Мосбиржа" подала иск в суд ЕС после введения санкций

Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области

 Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3847 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов