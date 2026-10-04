Движение на участках дорог в пяти районах Дагестана восстановлено

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Проезд автотранспорта налажен на шести участках автодорог в пяти районах Дагестана, где ранее из-за обильных осадков 2-3 октября произошли сходы селей, оползни и камнепады, сообщило государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем канале в Мах в воскресенье.

"По всем направлениям, закрытым в результате прошедших 2 и 3 октября проливных дождей, обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. По состоянию на 19:00 мск 4 октября заблокированных населенных пунктов нет. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в результате обильных дождей шесть участков автодорог в Дахадаевском, Чародинском, Кайтагском, Тляратинском и Ахтынском районах Дагестана были закрыты для движения транспорта из-за схода оползней, селевых потоков и обвалов горных пород.