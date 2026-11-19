Путин назвал партнерство с экономиками АТР стратегическим курсом России

Владимир Путин на пленарном заседании лидеров экономик форума АТЭС Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал стратегическим курсом России партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Подчеркну - созидательное партнерство с экономиками АТР - это стратегический курс России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучие. Только за восемь месяцев этого года наш товарооборот с экономиками региона вырос почти на треть с упором на неэнергетические и инновационные позиции", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита АТЭС.

Он отметил, что с государствами АСЕАН совокупный товарооборот России за последние десять лет увеличился почти на 60%.

"Наша страна активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства, призванного обеспечить на континенте бесшовное экономическое пространство. Рассматриваем такое партнерство в качестве интеграционного ядра в сопряжении механизмов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН", - сказал Путин.

Кроме того, отметил он, в АТР направляются и российские энергоносители, и большие объемы зерна и минеральных удобрений.

"Тем самым существенно мы способствуем поддержанию общерегиональной энергетической и продовольственной безопасности. И торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, высокое качество и стабильность наших поставок. Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал", - подчеркнул глава государства.