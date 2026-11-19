ВСУ вновь ударили по Крымскому мосту

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост вновь подвергся украинской атаке, движение перекрыто, сообщил в ночь на четверг глава Крыма Сергей Аксенов.

"В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто", - написал Аксенов в своем Мах-канале.

Все ответственные службы находятся на рабочих местах, проводится оценка причиненного ущерба, добавил глава республики.

Мост был атакован утром 16 ноября и в ночь на 17 ноября, движение по нему приостанавливали.