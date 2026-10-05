В курском приграничье от атак БПЛА пострадали еще пять человек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о пяти пострадавших утром в понедельник в приграничных районах в результате ударов украинских дронов.

Дрон ударил по легковому автомобилю между Рыльском и селом Крупец Рыльского района, ранения получили 63-летняя и 64-летняя женщины, 62-летний и 65-летний мужчины. У всех пострадавших осколочные ранения, у двух человек также травмы головы. Скорая помощь доставит их лечиться в Курсе.

В деревне Бирюковка Большесолдатского района 45-летний мужчина получил осколочные ранения. Его доставили в Курскую областную больницу.