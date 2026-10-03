Один человек погиб в Запорожской области в результате атак

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще десять получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибший и раненые", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, рядом с селом Ивановка погиб человек. Около села Чкалово был атакован пассажирский автобус, ранен мужчина. На трассе Днепрорудное - Веселое ВСУ ударили по машине скорой помощи, пострадали четыре человека. Рядом с селом Владимировка вследствие украинского обстрела пострадали два человека.

На дороге между селами Смирново и Алексеевка ВСУ атаковали легковую машину, пострадали два человека. В Токмаке в результате удара дрона ранен мужчина.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.