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В белгородском селе в результате взрыва дрона ранена женщина

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно, в результате женщина получила осколочное ранение бедра, сообщил оперштаб Белгородскодй области.

В поселке Уразово беспилотник атаковал социальный объект и выбил в здании окна. В селе Колыхалино при ударе дрона поврежден автомобиль.

В Шебекинском округе в селе Белянка от взрывов FPV-дронов выбиты окна, посечены кровля, забор частного дома и два грузовых автомобиля. В Шебекине дрон взорвался на предприятии, там повреждено остекление производственного здания.

В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное — Бобрава дрон ударил по машине и нанес ей повреждения. В селе Введенская Готня от атаки FPV-дрона разбита кабина грузовика.

В селе Санково Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом и пробил крышу.

В Белгородском округе в селе Никольское от детонации дрона посекло крышу частного дома и стекла автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородскодя область Введенская Готня Белгородский округ Грайворонский округ
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