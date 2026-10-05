В белгородском селе в результате взрыва дрона ранена женщина

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно, в результате женщина получила осколочное ранение бедра, сообщил оперштаб Белгородскодй области.

В поселке Уразово беспилотник атаковал социальный объект и выбил в здании окна. В селе Колыхалино при ударе дрона поврежден автомобиль.

В Шебекинском округе в селе Белянка от взрывов FPV-дронов выбиты окна, посечены кровля, забор частного дома и два грузовых автомобиля. В Шебекине дрон взорвался на предприятии, там повреждено остекление производственного здания.



В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное — Бобрава дрон ударил по машине и нанес ей повреждения. В селе Введенская Готня от атаки FPV-дрона разбита кабина грузовика.



В селе Санково Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом и пробил крышу.



В Белгородском округе в селе Никольское от детонации дрона посекло крышу частного дома и стекла автомобиля.