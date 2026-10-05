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В Грайворонском округе от удара БПЛА по машине пострадали двое

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области, пострадали два человека, сообщил оперштаб региона.

"В Грайворонскую ЦРБ обратились двое пострадавших. У одного мужчины диагностировали осколочное ранение мягких тканей лица, у другого, предварительно, акубаротравму. После оказания помощи для обследования они направлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина сгорела", - говорится в сообщении.

От взрыва второго дрона повреждены фасад, окна частного дома и кузов автомобиля.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате атаки дрона повреждено остекление многоквартирного дома. В селе Почаево FPV-дрон атаковал частный дом - пробита крыша. В городе Грайворон при детонации дрона разбиты окна и входная группа коммерческого объекта.

В Шебекине при детонации дрона о дорожное полотно посекло автомобиль. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался возле частного дома - повреждены кровля, гараж и машина. В селе Новая Таволжанка при ударе дрона пробита кровля, посечены окна и фасад частного дома.

В селе Гостищево Яковлевского округа в результате удара беспилотника пробит навес на территории частного дома. В посёлке Томаровка при детонации сбитого БПЛА посечен осколками автомобиль.

В поселке Ракитное от удара FPV-дрона разбиты стекла и кузова двух автомобилей.

В селе Долгое Валуйского округа социальный объект подвергся атаке беспилотника - повреждена кровля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Грайворон Белгородская область Ржевка
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