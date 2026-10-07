Поиск

Лукашенко заявил, что высоко ценит настрой Путина на укрепление братских связей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы республики в среду.

"Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", - говорится в поздравлении.

Президент Белоруссии отметил, что высоко ценит неизменный настрой Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. "Насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений наших государств и актуальность союзного строительства. Убежден, сложившиеся между нами доверительные отношения позволят и впредь выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко Минск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Южнокорейская ракета вывела на орбиту пять спутников наблюдения за поверхностью Земли

 Южнокорейская ракета вывела на орбиту пять спутников наблюдения за поверхностью Земли

США готовят официальный запрос в РФ с просьбой предоставить данные об иркутской инфекции

Что произошло за день: вторник, 6 октября

СКР прекратил дело в отношении главы фонда "Дом с маяком" Мониавы

 СКР прекратил дело в отношении главы фонда "Дом с маяком" Мониавы

РСТ предупредил о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

Китайские автопроизводители ждут роста российского авторынка в 2027 году в пределах 5%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12140 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3843 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов