Лукашенко заявил, что высоко ценит настрой Путина на укрепление братских связей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы республики в среду.

"Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", - говорится в поздравлении.

Президент Белоруссии отметил, что высоко ценит неизменный настрой Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. "Насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений наших государств и актуальность союзного строительства. Убежден, сложившиеся между нами доверительные отношения позволят и впредь выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток", - подчеркнул Лукашенко.