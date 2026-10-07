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Зарубежные лидеры поздравляют Путина с днем рождения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - По случаю дня рождения в адрес президента РФ Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Владимир Путин
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