Минобороны РФ заявило о поражении в Кременчуге предприятия "Автокраз"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночного удара поразили производственное предприятие "Автокраз" в Кременчуге Полтавской области, где создавали шасси для пусковых установок ракет "Фламинго", заявили в Минобороны России в среду.

"В Полтавской области (поражено - ИФ): производственное предприятие (ПАО "Автокраз") в населенном пункте Кременчуг, осуществляющее производство и хранение специализированных шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.