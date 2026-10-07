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Минобороны РФ заявило о поражении в Кременчуге предприятия "Автокраз"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночного удара поразили производственное предприятие "Автокраз" в Кременчуге Полтавской области, где создавали шасси для пусковых установок ракет "Фламинго", заявили в Минобороны России в среду.

"В Полтавской области (поражено - ИФ): производственное предприятие (ПАО "Автокраз") в населенном пункте Кременчуг, осуществляющее производство и хранение специализированных шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ
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