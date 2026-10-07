В РФ заявили об отражении попытки ВСУ деблокировать окруженные силы в Доброполье

За сутки в городе взяты под контроль 82 здания

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие отразили попытку украинского подразделения деблокировать окружённые силы в районе Доброполья (ДНР), сообщает министерство обороны РФ.

"Отражена попытка деблокирования окружённого противника подразделениями 25 воздушно-десантной бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в среду.

По данным ведомства, в Доброполье "в течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап".

"В населённом пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, Домом культуры в северной части населённого пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты "Добропольская"", - информирует Минобороны России.