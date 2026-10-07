Ребенок погиб при ракетном обстреле белгородского села

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Село Принцевка Валуйского округа Белгородской области подверглось ракетному обстрелу, есть жертва и пострадавшие, сообщает оперативный штаб региона в среду.

"В селе Принцевка Валуйского округа в результате ракетного обстрела погибла девочка 11 лет. (...) Также получили ранения четыре мирных жителя, в том числе еще один ребенок. 11-летняя девочка с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Женщины 72 и 47 лет и мужчина 60 лет с осколочными ранениями ног, рук и плеча госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.

По информации оперштаба, повреждены два частных дома и легковой автомобиль.

В селе Казинка Валуйского округа вследствие детонации БПЛА повреждён легковой автомобиль. Ещё один беспилотник ударил по предприятию - повреждено остекление. В селе Долгое дрон атаковал частный дом, повреждена кровля.