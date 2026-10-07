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В белгородском поселке в результате удара БПЛА по машине ранен мужчина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В поселке Ракитное беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и таза, сообщил оперштаб Белгородской области.

Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, а оттуда перевезут на лечение в Белгород. Его машина повреждена.

Также в Ракитном FPV-дрон ударил по частному дому - повреждены забор и линия электропередачи. На автодороге Ракитное - Томаровка в результате атаки дрона поврежден еще один легковой автомобиль. В селе Центральное Ракитянского округа в результате атаки беспилотника повреждена машина.

В Красной Яруге при взрыве FPV-дрона повреждены остекление и фасад частного дома. В результате очередных атак беспилотников повреждены коммерческий объект, объект инфраструктуры, социальный объект, административное здание, три легковых автомобиля и балкон многоквартирного дома.

В Шебекине беспилотник атаковал предприятие, у здания повреждены фасад и остекление. В результате удара еще одного дрона повреждена кровля многоквартирного дома. При очередных атаках беспилотников повреждены кровля коммерческого объекта, автобус и два частных дома, один из которых загорелся.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа из-за атаки FPV-дрона поврежден многоквартирный дом. В селе Ясные Зори вследствие удара БПЛА повреждено остекление в квартирах МКД. В селе Таврово беспилотник нанес повреждения легковому автомобилю.

В селе Головчино Грайворонского округа вследствие атаки беспилотника повреждены кровля гаража и линия электропередачи.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Ракитное Шебекино Белгород Красный Октябрь Белгородский округ
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