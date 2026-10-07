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Комитет Думы поддержал право ЦБ определять "закрытые" для владельцев финорганизаций юрисдикции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1208198-8, который на постоянной основе закрепляет за Банком России право утверждать перечень государств и территорий, в которых не могут быть зарегистрированы владельцы и контролирующие лица российских финансовых организаций.

Законопроект в апреле в палату внесли глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и еще несколько парламентариев.

Сейчас участие в капитале российских финорганизаций ограничивается на основе перечня офшорных зон Минфина. В июне 2023 года министерство расширило перечень до 91 страны, включив в него недружественные государства, в том числе страны ЕС, Великобританию, США, Швейцарию и Японию. В результате многие финорганизации формально перестали соответствовать требованиям закона. По мнению комитета, был утрачен изначальный смысл перечня, как списка юрисдикций с низким или нулевым налогообложением.

В качестве временной меры (на основании полномочий, временно предоставленных Банку России) совет директоров регулятора в сентябре 2023 г. утвердил собственный перечень (38 стран) и затем ежегодно продлевал срок его действия.

Законопроект переводит эту конструкцию на постоянную основу. Перечень ЦБ будет применяться при оценке владельцев страховщиков, НПФ, управляющих компаний инвестфондов, микрофинансовых организаций, форекс-дилеров, клиринговых организаций, организаторов торгов, операторов инвестиционных и финансовых платформ и ряда других финорганизаций. Для банков перечень будет использоваться при оценке прозрачности структуры собственности, установлении корреспондентских отношений с иностранными банками и формировании резервов на возможные потери.

Проект перечня и изменения к нему ЦБ будет направлять в Минфин не менее чем за 15 календарных дней до утверждения - в порядке информирования, а не согласования.

Правительство в официальном отзыве поддержало законопроект при условии доработки. Кабинет министров предлагает обязать ЦБ информировать о проекте перечня также Минэкономразвития и МИД, а срок информирования увеличить до 30 дней. Кроме того, во избежание правовой неопределенности, по мнению правительства, нужно предусмотреть единый перечень ЦБ для всех финансовых организаций и всех целей, указанных в законопроекте, а срок вступления закона в силу привести в соответствие с законом об обязательных требованиях, то есть либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования. Законопроект предполагает вступление в силу через 180 дней после официального опубликования.

Комитет, в свою очередь, считает, что норма об информировании Минфина без согласования требует обсуждения с министерством, и предлагает рассмотреть возможность направлять проект перечня также в МИД и Росфинмониторинг. Кроме того, по мнению комитета, законопроект нужно скорректировать с учетом принятых в августе законов о цифровых валютах.

Запланированный к принятию в первом чтении законопроект также меняет требования к владельцам ряда финорганизаций. Согласно действующему законодательству, специализированные депозитарии страховщиков и НПФ, форекс-дилеры, специализированные общества не могут иметь в составе акционеров или участников организации лиц из юрисдикций, не раскрывающих информацию при финансовых операциях (по перечню Минфина). Внесенный законопроект заменяет этот запрет новой нормой. Юридические лица, зарегистрированные в "запретной" юрисдикции по перечню ЦБ, а также физические лица с еe гражданством не смогут выступать в трех ролях: как акционер или участник с долей более 10%; как акционер с долей 10% и менее, если он входит в группу лиц, совокупно владеющую более 10% компании; а также как лицо, осуществляющее контроль в отношении любого из таких акционеров. Для физических лиц предусмотрена оговорка: норма не применяется к лицам, имеющим одновременно гражданство РФ. Та же трехуровневая конструкция вводится для филиалов иностранных страховщиков в России вместо действующей отсылки к МСФО и для условий доступа НПФ к системе гарантирования прав застрахованных лиц.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 13 октября.

Анатолий Аксаков Минфин МИД Минэкономразвития Росфинмониторинг Госдума Швейцария
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