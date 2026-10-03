В группировке "Центр" заявили, что за сутки взяли под контроль в Доброполье 49 зданий

В зоне СВО уничтожено 162 пункта управления беспилотниками ВСУ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - За сутки в Доброполье (ДНР) под контроль российских войск перешли 49 зданий, ведутся бои в северо-западной, центральной и восточной частях города, сообщил в субботу начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии наступали в северо-западной и центральной частях города. Штурмовые подразделения морской пехоты действовали в восточной части. В течение суток освобождено 49 зданий", - сказал Савчук.

Официальные представители всех российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, сообщили о продвижении войск вперёд, улучшении ими положения и занятии более выгодных позиций.

Сообщается также, что за сутки в зоне СВО поражены 162 пункта управления БПЛА украинской армии: 55 - в зоне ответственности группировки "Запад", 39 - "Южной", 36 уничтожены группировкой "Север", 32 - на участках действий группировки "Восток".