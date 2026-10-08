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В Белгородской области в результате атак БПЛА ранен мужчина

Также под удары в регионе попали два предприятия

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть разрушения и один пострадавший. сообщил региональный оперштаб.

Житель села Гора-Подол Грайворонского округа получил осколочные ранения в голову, его доставили в Грайворонскую ЦРБ.

В Белгородском округе дрон взорвался на предприятии в поселке Октябрьский, там выбило стекла в одном из корпусов.

В этом же округе в селе Красный Октябрь от ударов FPV-дронов повреждены кровли, остекление двух частных домов и двух социальных объектов.

В Шебекине FPV-дрон ударил по предприятию, там начался пожар и в здании цеха выбило окна. Также в городе БПЛА атаковал коммерческий объект, там повреждены окна и фасад. При взрыве еще одного дрона повреждения получило остекление квартиры в многоквартирным доме и одна машина.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при детонации БПЛА загорелось оборудование коммерческого объекта, его потушили. Получили повреждения четыре автомобиля. В Новой Таволжанке при атаке дрона загорелся частный дом.

В Валуйском округе в селе Аркатово ударом FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2026 года Военная операция на Украине
Красный Октябрь Октябрьский Белгородский округ Белгородская область Гора-Подол Грайворонский округ Шебекино
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