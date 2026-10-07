В Белгородской области еще один человек ранен в результате атаки БПЛА

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В поселке Ракитное Ракитянского округа утром в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль мужчина получил акубаротравму, лечиться будет амбулаторно, сообщил оперштаб Белгородской области.

В селе Илек-Кошары из-за детонации дрона выбило стекла в частном доме.

В селе Киселево Белгородского округа FPV-дрон атаковал частный дом, там тоже выбило стекла. В поселке Дубовое БПЛА ударил по коммерческому объекту и повредил навес. В селе Ясные Зори в результате детонации беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома. В поселке Разумное после атаки БПЛА повреждены автобус и легковой автомобиль.



В селе Почаево Грайворонского округа дрон ударил по частному дому, там повреждены фасад, окна, крыша и забор. В селе Гора-Подол FPV-дрон атаковал частный дом — повреждены окна, двери и ворота.



В Шебекине при взрыве беспилотника повреждены легковой автомобиль и 2 частных дома. Еще один дрон нанес повреждения другому легковому автомобилю. В результате очередной атаки беспилотника повреждены кровля частного дома и линия электропередачи. В селе Купино Шебекинского округа из-за детонации БПЛА повреждены автобус и частный дом.



В Валуйском округе на автодороге рядом с поселком Ровное FPV-дрон нанес повреждения грузовику. В самом Ровном дрон атаковал частный дом и повредил фасад. В городе Валуйки в результате удара беспилотника загорелся грузовик, а взрывом другого БПЛА повредило легковую машину.

В Красной Яруге в результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. Еще один дрон нанес повреждения легковому автомобилю и двум частным домам. В селе Отрадовка беспилотник атаковал частный дом — повреждены крыша и окна.