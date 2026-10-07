Поиск

В Белгородской области еще один человек ранен в результате атаки БПЛА

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В поселке Ракитное Ракитянского округа утром в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль мужчина получил акубаротравму, лечиться будет амбулаторно, сообщил оперштаб Белгородской области.

В селе Илек-Кошары из-за детонации дрона выбило стекла в частном доме.

В селе Киселево Белгородского округа FPV-дрон атаковал частный дом, там тоже выбило стекла. В поселке Дубовое БПЛА ударил по коммерческому объекту и повредил навес. В селе Ясные Зори в результате детонации беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома. В поселке Разумное после атаки БПЛА повреждены автобус и легковой автомобиль.

В селе Почаево Грайворонского округа дрон ударил по частному дому, там повреждены фасад, окна, крыша и забор. В селе Гора-Подол FPV-дрон атаковал частный дом — повреждены окна, двери и ворота.

В Шебекине при взрыве беспилотника повреждены легковой автомобиль и 2 частных дома. Еще один дрон нанес повреждения другому легковому автомобилю. В результате очередной атаки беспилотника повреждены кровля частного дома и линия электропередачи. В селе Купино Шебекинского округа из-за детонации БПЛА повреждены автобус и частный дом.

В Валуйском округе на автодороге рядом с поселком Ровное FPV-дрон нанес повреждения грузовику. В самом Ровном дрон атаковал частный дом и повредил фасад. В городе Валуйки в результате удара беспилотника загорелся грузовик, а взрывом другого БПЛА повредило легковую машину.

В Красной Яруге в результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. Еще один дрон нанес повреждения легковому автомобилю и двум частным домам. В селе Отрадовка беспилотник атаковал частный дом — повреждены крыша и окна.

Белгород Валуйки Илек-Кошары Белгородская область Ракитное Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

 В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

Обвиненный в подготовке массового убийства в Подмосковье осужден на 19 лет

На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

 На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Росздравнадзор отрицает дефицит препарата "Атаракс"

Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

 Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

"Мосбиржа" подала иск в суд ЕС после введения санкций

Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области

 Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12157 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3847 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов