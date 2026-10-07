Подросток пострадал при детонации БПЛА в Белгородской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал подросток 14 лет, повреждены частные дома, предприятия и автомобили, сообщил оперативный штаб региона в среду.

"В поселке Разумное Белгородского округа в результате детонации БПЛА пострадал подросток 14 лет. С акубаротравмой он обратился в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении оперштаба в Max.

Врачи оказали ему медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно, уточнили в штабе.

Там добавили, что в селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона повреждено предприятие. В Шебекино FPV-дрон атаковал частный дом - повреждено остекление. Из-за детонации беспилотников повреждены оборудование и здание на территории предприятия, два легковых автомобиля и частный дом. В селе Маломихайловка Шебекинского округа поврежден объект инфраструктуры

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа из-за атаки FPV-дрона загорелся частный дом, при повторной атаке поврежден пожарный автомобиль, еще один беспилотник повредил частный дом. В Валуйках из-за детонации дрона повреждена кровля хозпостройки, еще один БПЛА повредил грузовой автомобиль, в поселке Дальний Валуйского округа поврежден ангар, сообщили в оперштабе.

В селе Смородино Грайворонского округа дрон ударил по частному дому, повреждены кровля, фронтон и окна. В селе Дунайка из-за атаки FPV-дрона полностью сгорел частный дом. В Яковлевском округе в результате атаки БПЛА на объект инфраструктуры произошел пожар, его ликвидировали сотрудники МЧС, заключили в оперативном штабе.