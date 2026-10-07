Поиск

Подросток пострадал при детонации БПЛА в Белгородской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал подросток 14 лет, повреждены частные дома, предприятия и автомобили, сообщил оперативный штаб региона в среду.

"В поселке Разумное Белгородского округа в результате детонации БПЛА пострадал подросток 14 лет. С акубаротравмой он обратился в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении оперштаба в Max.

Врачи оказали ему медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно, уточнили в штабе.

Там добавили, что в селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона повреждено предприятие. В Шебекино FPV-дрон атаковал частный дом - повреждено остекление. Из-за детонации беспилотников повреждены оборудование и здание на территории предприятия, два легковых автомобиля и частный дом. В селе Маломихайловка Шебекинского округа поврежден объект инфраструктуры

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа из-за атаки FPV-дрона загорелся частный дом, при повторной атаке поврежден пожарный автомобиль, еще один беспилотник повредил частный дом. В Валуйках из-за детонации дрона повреждена кровля хозпостройки, еще один БПЛА повредил грузовой автомобиль, в поселке Дальний Валуйского округа поврежден ангар, сообщили в оперштабе.

В селе Смородино Грайворонского округа дрон ударил по частному дому, повреждены кровля, фронтон и окна. В селе Дунайка из-за атаки FPV-дрона полностью сгорел частный дом. В Яковлевском округе в результате атаки БПЛА на объект инфраструктуры произошел пожар, его ликвидировали сотрудники МЧС, заключили в оперативном штабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

БПЛА нанесли повреждения электроподстанции Яковлевского ГОКа "Северстали"

В Думу внесли законопроект о популяризации образа многодетной семьи в социальной рекламе

Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

Что произошло за день: среда, 7 октября

Херсонский губернатор предложил международным организациям оценить ситуацию в Алешках

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

 В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

Обвиненный в подготовке массового убийства в Подмосковье осужден на 19 лет

На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

 На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Росздравнадзор отрицает дефицит препарата "Атаракс"

Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

 Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12163 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3847 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов