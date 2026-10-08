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ФСИН сняла ограничения с Лидии Мониавы

ФСИН сняла ограничения с Лидии Мониавы
Директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава у Симоновского районного суда
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ФСИН отменила все ограничения, наложенные судом на главу фонда "Дом с маяком" Лиду Мониаву, в связи с отменой ее уголовного преследования, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Михаил Бирюков.

"Постановления (об отмене уголовного преследования) у нас пока на руках нет, но оно есть во ФСИН. (Сотрудники ФСИН) забрали всю аппаратуру (браслет), ограничения сняли. Теперь Лидия - полностью свободный человек", - сказал адвокат.

6 октября Бирюков сообщил, что СКР прекратил расследование уголовного дела Мониавы о фейках об армии в связи с отсутствием состава преступления.

Мониава была задержана 2 сентября. Симоновский суд оставил ее на свободе под запрет определенных действий. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России).

Как сообщали в СКР, на допросе Мониава вины не признала.

В 2020 году после проверки детского хосписа "Дом с маяком" сотрудниками Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков, заведение было признано виновным в нарушении правил оборота наркотических средств (ст. 6.16 КоАП), и назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее Мосгорсуд отменил наказание "ввиду малозначительности правонарушения".

Михаил Бирюков Мосгорсуд СКР Симоновский суд ФСИН Лида Мониава Дом с маяком
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