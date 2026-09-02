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Глава фонда "Дом с маяком" задержана по подозрению в распространении фейков о ВС РФ

На допросе свою вину в инкриминируемом деянии она не признала

Глава фонда "Дом с маяком" задержана по подозрению в распространении фейков о ВС РФ
Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава задержана по подозрению в распространении дезинформации о действиях российских Вооруженных сил, ей предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении Лидии Мониавы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - говорится в сообщении в канале СКР в Max в среду.

В ведомстве отметили, что Мониава задержана, "в ходе допроса свою вину в инкриминируемом деянии она не признала".

По данным следствия, "Мониава публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

"Противоправная деятельность фигурантки была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД России по Москве", - добавили в СКР.

Адвокат Мониавы Михаил Бирюков сообщил "Интерфаксу", что следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о ее аресте.

Защитник отметил, что его подзащитная не признает вину.

Фонд "Дом с маяком" помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых.

Лидия Мониава Дом с маяком СКР
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