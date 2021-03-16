Киностудия Горького снимет фильм о создательнице фонда "Дом с маяком"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького приступила к съемкам документального фильма об учредителе благотворительного фонда "Дом с маяком" Лиде Мониаве, сообщили в пресс-службе студии.

"Киностудия им. М. Горького приступила к съемкам документального фильма под рабочим названием "Лида" о повседневной жизни учредителя и директора по развитию благотворительного фонда "Дом с маяком" Лиды Мониавы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссером картины стал Константин Райх. В течение нескольких месяцев съемочная группа будет сопровождать Мониаву в ее повседневной жизни, благодаря чему зрители смогут увидеть, как она работает, общается с коллегами, выступает на публичных мероприятиях, отдыхает с друзьями. Так же будет затронута тема того, как изменилась жизнь Мониавы с появлением 12-летнего мальчика Коли, опекуном которого она недавно стала.

"Не могу сказать, что я очень люблю сниматься. Но мне кажется важным показать и нашу с Колей жизнь, в которой есть прогулки и путешествия, походы в театр и на концерты, и жизнь Детского хосписа, который помогает сотням семей с неизлечимо больными детьми. Хочется, чтобы люди смотрели на нас и не боялись", - сказала Мониава, слова которой привели в пресс-службе.

Съемки фильма начались в начале марта на побережье Балтийского моря, в городе Зеленоградске.

Лида Мониава - учредитель и директор по развитию благотворительного фонда "Дом с маяком". Несколько лет работала волонтером в отделении онкогематологии Российской детской клинической больницы, затем стала личным помощником директора фонда "Подари жизнь" Галины Чаликовой и координатором детской программы фонда помощи хосписам "Вера".

Детский хоспис "Дома с маяком" создан в 2013 году. Выездная служба оказывает паллиативную помощь детям и молодым взрослым на дому в Москве и Московской области. В стационаре самые тяжелые пациенты получают круглосуточное медицинское сопровождение. Там же проходят мероприятия для семей. Фонд зарегистрирован в 2018 году для поддержки детских хосписов. Около тысячи семей ежегодно получают помощь в программах фонда абсолютно бесплатно.