Следствие просит запрет определенных действий для главы фонда "Дом с маяком"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следствие просит суд избрать в отношении директора фонда "Дом с маяком" Лидии Мониавы, обвиняемой в распространении дезинформации о действиях российских Вооруженных сил, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сказал "Интерфаксу" участник процесса.

Мониава была задержана в среду, 2 сентября. Как сообщали в Следственном комитете РФ (СКР), в ходе допроса она свою вину не признала.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Лидии Мониавы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - говорилось в сообщении в канале СКР в Max.

По данным следствия, "Мониава публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

"Противоправная деятельность фигурантки была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД России по г. Москве", - добавили в СКР.

Как сообщалось, в 2020 году после проверки детского хосписа "Дом с маяком" сотрудниками Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков заведение было признано виновным в нарушении правил оборота наркотических средств (ст. 6.16 КоАП РФ), ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Позднее Мосгорсуд отменил наказание "ввиду малозначительности правонарушения".