Иранец с долгом по налогам и россиянин, похитивший более 77 млн руб., экстрадированы в Россию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Россию из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадированы россиянин и гражданин Ирана, разыскиваемые по каналам Интерпола, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Гражданин Ирана, являясь учредителем коммерческой компании, организовал преступную схему по уклонению от уплаты налогов, а также по незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость", - сказала она.

По данным МВД, общая сумма невыплаченных налогов составила свыше 162 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

По поручению генеральной прокуратуры Российской Федерации и на основании материалов, предоставленных УМВД России по Астраханской области, в 2017 году он был объявлен в международный розыск.

Кроме того, отметила Волк, в РФ из ОАЭ экстрадирован россиянин, который в 2017 году вместе с сообщниками создал сеть автосалонов в Башкортостане.

По версии следствия, покупателей заманивали низкими ценами, однако в договорах купли-продажи указывали более высокую стоимость, а также необоснованные штрафные санкции при отказе от приобретения автомобиля. Кроме того, угрозами и психологическим давлением клиентов убеждали в необходимости оплаты дополнительного оборудования на автомобили, которое фактически не устанавливалось.

"Таким образом фигурант и его соучастники совершили хищение денежных средств у 500 потерпевших. Сумма ущерба превышает 77 млн рублей", - сказала представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям мошенничество и создание преступного сообщества.

В 2024 году обвиняемый был объявлен в международный розыск.

"Оба разыскиваемых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов. Передача российской стороне состоялась благодаря тесному взаимодействию по каналам Интерпола с зарубежными партнерами", - добавила Волк.