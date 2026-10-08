Краснов предложил взаимное признание электронных подписей и судебных документов в СНГ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов предлагает заключить в рамках СНГ соглашение о взаимном признании электронных подписей и электронных судебных документов, а также создать общий закрытый канал документооборота.

"Я хотел бы предложить несколько конкретных шагов. В первую очередь, подготовить в рамках СНГ соглашение о взаимном признании электронных подписей и электронных судебных документов, а также утвердить единые технические требования и признаваемые всеми сторонами стандарты", - сказал Краснов, выступая в четверг на заседании Совета председателей верховных (высших) судов СНГ в Минске.

По его словам, без этой меры любой электронный информационный обмен будет юридически ничтожным.

"Также предлагаю создать защищенный межгосударственный канал судебного электронного документооборота. Не сомневаюсь, что такой шлюз между судами позволит перейти от месяцев пересылки бумажных поручений к 2-3 дням", - сказал Краснов.

Председатель ВС РФ считает, что это, в первую очередь, необходимо для людей и бизнес-сообщества, которые ждут исполнения конкретных и важных для них судебных решений.

Он также предложил сформировать путеводитель по судебной практике стран СНГ с возможностью интеллектуального поиска правовых позиций и решений.

"Такой депозитарий судебных актов будет способствовать синхронизации подходов к разрешению трансграничных споров, обеспечит предсказуемость правосудия, окажет позитивное воздействие на инвестиционный климат в наших странах",- сказал Краснов.

В целях решения этих задач председатель высшей судебной инстанции РФ считает необходимым учредить постоянно действующую рабочую группу по цифровому правосудию при Совете председателей верховных (высших) судов СНГ.

"Ее методическое обеспечение может взять на себя Российский государственный университет правосудия имени Лебедева, который выступает базовой организаций государств-участников Содружества в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем", - добавил он.

По его словам, не менее важно распространять общие правовые и процессуальные судебные стандарты в рамках других международных форматов, включая БРИКС, ШОС и АСЕАН.