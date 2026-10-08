Поиск

Краснов предложил взаимное признание электронных подписей и судебных документов в СНГ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов предлагает заключить в рамках СНГ соглашение о взаимном признании электронных подписей и электронных судебных документов, а также создать общий закрытый канал документооборота.

"Я хотел бы предложить несколько конкретных шагов. В первую очередь, подготовить в рамках СНГ соглашение о взаимном признании электронных подписей и электронных судебных документов, а также утвердить единые технические требования и признаваемые всеми сторонами стандарты", - сказал Краснов, выступая в четверг на заседании Совета председателей верховных (высших) судов СНГ в Минске.

По его словам, без этой меры любой электронный информационный обмен будет юридически ничтожным.

"Также предлагаю создать защищенный межгосударственный канал судебного электронного документооборота. Не сомневаюсь, что такой шлюз между судами позволит перейти от месяцев пересылки бумажных поручений к 2-3 дням", - сказал Краснов.

Председатель ВС РФ считает, что это, в первую очередь, необходимо для людей и бизнес-сообщества, которые ждут исполнения конкретных и важных для них судебных решений.

Он также предложил сформировать путеводитель по судебной практике стран СНГ с возможностью интеллектуального поиска правовых позиций и решений.

"Такой депозитарий судебных актов будет способствовать синхронизации подходов к разрешению трансграничных споров, обеспечит предсказуемость правосудия, окажет позитивное воздействие на инвестиционный климат в наших странах",- сказал Краснов.

В целях решения этих задач председатель высшей судебной инстанции РФ считает необходимым учредить постоянно действующую рабочую группу по цифровому правосудию при Совете председателей верховных (высших) судов СНГ.

"Ее методическое обеспечение может взять на себя Российский государственный университет правосудия имени Лебедева, который выступает базовой организаций государств-участников Содружества в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем", - добавил он.

По его словам, не менее важно распространять общие правовые и процессуальные судебные стандарты в рамках других международных форматов, включая БРИКС, ШОС и АСЕАН.

Игорь Краснов ВС РФ СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры выступает за сохранение всех малых операторов связи

ФСИН сняла ограничения с Лидии Мониавы

 ФСИН сняла ограничения с Лидии Мониавы

Индивидуальные санкции ЕС против россиян за дестабилизацию за рубежом продлены на год

В Подмосковье недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы

Москва готова помочь в поисках компромисса вокруг Ормузского пролива

 Москва готова помочь в поисках компромисса вокруг Ормузского пролива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12175 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 109 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3855 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов