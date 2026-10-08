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Патрушев прибыл в КНР

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщила пресс-служба коллегии в четверг.

По ее информации, Патрушев посетил судоверфь Вайгаоцяо в Шанхае во главе делегации, в которую входят представители российских ведомств, предприятий и организаций.

"Патрушев обсудил с руководством завода вопросы укрепления взаимодействия между судостроительными предприятиями России и Китая, а также возможности обмена инженерными компетенциями между конструкторскими подразделениями китайских верфей и проектными бюро российских судостроительных предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.

Николай Патрушев
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