Патрушев прибыл в КНР

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщила пресс-служба коллегии в четверг.

По ее информации, Патрушев посетил судоверфь Вайгаоцяо в Шанхае во главе делегации, в которую входят представители российских ведомств, предприятий и организаций.

"Патрушев обсудил с руководством завода вопросы укрепления взаимодействия между судостроительными предприятиями России и Китая, а также возможности обмена инженерными компетенциями между конструкторскими подразделениями китайских верфей и проектными бюро российских судостроительных предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.