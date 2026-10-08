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Семейную налоговую выплату в 2026 году получили более 1,5 млн родителей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн родителей получили семейную налоговую выплату в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Более 1,5 млн родителей получили семейную налоговую выплату в 2026 году. В этих семьях воспитываются свыше 3,4 млн детей. Средний размер выплаты составил более 30,5 тыс. рублей. В этом году эта мера поддержки предоставлялась впервые", - сказал он в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе в четверг.

По его словам, "в 2027 году сохранятся и будут проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми".

"Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут повышены на 6,8%. Материнский капитал с 1 февраля 2027 года увеличится на уровень фактической инфляции. Его размер на второго ребенка превысит 1 млн рублей, если семья ранее не получала материнский капитал", - сказал Котяков.

Он сообщил также, что в августе текущего года суммарный коэффициент рождаемости вырос в 13 регионах, а рождаемость третьих детей выросла в 16 регионах России.

На федеральной территории Сириус с 7 по 10 октября проходит Всероссийская неделя охраны труда. В ней принимают участие около 10 тыс. человек.


Антон Котяков
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