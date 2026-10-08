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Краснов заявил, что признание решений иностранных судов не должно вредить суверенитету

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что при решения вопроса о признании решения иностранного суда необходимо руководствоваться национальным законодательством и исключить возможность причинения ущерба суверенитету страны.

"Считаю, что в таких случаях суды в приоритетном порядке должны руководствоваться национальным законодательством, исключающим возможность причинения ущерба государственному суверенитету", - сказал Краснов, выступая на заседании Совета председателей верховных (высших) судов СНГ в Минске.

Председатель ВС РФ поддержал позицию своего белорусского коллеги Андрея Шведа о необходимости судов обеспечить взвешенный подход при признании судебного решения иностранного государства, которое противоречит публичному порядку страны исполнителя.

Игорь Краснов ВС РФ
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