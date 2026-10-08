В Омске один беспилотник достиг северного промышленного узла города

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Омской области силы ПВО Минобороны сбили большинство БПЛА, атаковавших регион, но один достиг областного центра, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

"Один беспилотник достиг северного промышленного узла", - написал он и добавил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось об отражении атаки украинских беспилотников силами ПВО на Омскую область, все оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности. Аэропорт Омска приостанавливал обслуживание рейсов.